Estoy planeando un viaje en coche fuera de España, ¿mi seguro actual me protege en el extranjero?
Generalmente sí, pero dependerá de las condiciones de la póliza y de los países incluidos en la cobertura.
El seguro obligatorio es válido en todos los demás países de la Unión Europea y cubre los daños personales o materiales causados a personas distintas del conductor en caso de accidente. Sin embargo, no cubre otros costes (como, por ejemplo, los de reparación del propio vehículo).
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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