Estoy planeando un viaje en coche fuera de España, ¿mi seguro actual me protege en el extranjero?

Generalmente sí, pero dependerá de las condiciones de la póliza y de los países incluidos en la cobertura.

El seguro obligatorio es válido en todos los demás países de la Unión Europea y cubre los daños personales o materiales causados a personas distintas del conductor en caso de accidente. Sin embargo, no cubre otros costes (como, por ejemplo, los de reparación del propio vehículo).