Estoy planeando un viaje, ¿es obligatorio contratar un seguro al reservar el vuelo?

Contratar un seguro de viajes al reservar un vuelo no es obligatorio, pero si es recomendable para cubrir imprevistos. En caso de retrasos en el vuelo, algunos seguros de viaje ofrecen compensación, cubriendo gastos adicionales como alojamiento, comidas y transporte. Es importante revisar las condiciones específicas y los límites de la póliza.

Además, según la normativa de la Unión Europea, los pasajeros tienen ciertos derechos en caso de incumplimientos, que pueden incluir compensaciones directas de la aerolínea, asistencia o incluso reembolsos, independientemente de si tienen un seguro de viaje o no.