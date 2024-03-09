Ha llegado la fecha de vencimiento de mi contrato de alquiler, ¿se prorroga automáticamente?

Si tu contrato es posterior al 25 de enero de 2019, después de pasar los primeros cinco años del contrato de arrendamiento (o siete si el arrendador es una persona jurídica), si ninguna de las partes comunica a la otra su deseo de no renovarlo con suficiente antelación (cuatro meses para el arrendador y dos meses para el arrendatario), el contrato se extiende automáticamente por períodos anuales, hasta un máximo de tres años adicionales. Si durante alguna de estas renovaciones anuales el inquilino decide no continuar con el contrato, deberá informar al arrendador con un mes de anticipación.