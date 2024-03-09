Han cancelado o retrasado mi vuelo, ¿qué atención debe proporcionarme la aerolínea?
El derecho de atención se contempla para aquellos supuestos en que el pasajero deba afrontar una espera a causa del transportista aéreo. En función del tiempo de espera, el transportista deberá ofrecer comida y refrescos, alojamiento en un hotel cuando haya que pernoctar, transporte entre el aeropuerto y el hotel y mecanismos de comunicación. En estos casos el transportista prestará atención especial a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los menores no acompañados.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+