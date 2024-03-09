Han cancelado o retrasado mi vuelo, ¿qué atención debe proporcionarme la aerolínea?

El derecho de atención se contempla para aquellos supuestos en que el pasajero deba afrontar una espera a causa del transportista aéreo. En función del tiempo de espera, el transportista deberá ofrecer comida y refrescos, alojamiento en un hotel cuando haya que pernoctar, transporte entre el aeropuerto y el hotel y mecanismos de comunicación. En estos casos el transportista prestará atención especial a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los menores no acompañados.