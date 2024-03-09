Han detectado anomalías durante la inspección de mi instalación de gas, ¿qué debo hacer ahora?
El responsable de la instalación debe contratar a una empresa autorizada de instalación de gas o al Servicio de Asistencia Técnica del fabricante si el problema es con un aparato a gas.
Después de arreglar la anomalía, la empresa o el servicio técnico deberá completar un documento que certifique que la anomalía ha sido corregida, entregarlo al dueño o usuario de la instalación, y reanudar el suministro de gas si este se había suspendido parcial o totalmente, excepto si la suspensión se efectuó en la llave de acometida, donde la empresa distribuidora deberá encargarse de reactivarlo.
Además, es necesario informar a la empresa distribuidora de gas sobre la corrección de la anomalía a través de este justificante.
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