Han detectado anomalías secundarias durante la inspección, ¿qué plazo tengo para repararlas?
Se otorga un plazo de 15 días naturales para corregir anomalías secundarias, sin necesidad de interrumpir el suministro de gas. La persona titular o usuaria debe encargarse de la corrección y proporcionar un justificante, enviando una copia a la empresa distribuidora.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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