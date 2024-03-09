Han estado más de cuatro meses sin leer el contador de agua, ¿es esto posible?

Las normas del servicio de suministro de agua potable establecen el periodo máximo de lectura y de facturación. Por ejemplo, en Andalucía, la periodicidad máxima de lectura no puede ser superior a 6 meses, mientras que la periodicidad máxima de facturación no puede ser superior a 3 meses. No obstante, este aspecto también tiene que venir estipulado en las condiciones del contrato de suministro de agua, ya que constituye un elemento esencial del mismo.