Han estado más de cuatro meses sin leer el contador de agua, ¿es esto posible?
Las normas del servicio de suministro de agua potable establecen el periodo máximo de lectura y de facturación. Por ejemplo, en Andalucía, la periodicidad máxima de lectura no puede ser superior a 6 meses, mientras que la periodicidad máxima de facturación no puede ser superior a 3 meses. No obstante, este aspecto también tiene que venir estipulado en las condiciones del contrato de suministro de agua, ya que constituye un elemento esencial del mismo.
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