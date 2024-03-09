Han perdido mi maleta, ¿qué indemnización me corresponde?

En caso de pérdida total o parcial de la maleta en el tren , la indemnización se determina según el peso faltante o por bulto, con un límite máximo de 80 unidades de cuenta por kilogramo o 1.200 unidades de cuenta por bulto. Si no se puede probar el importe del daño, se aplica una indemnización fija de 20 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto que falte o de 300 unidades de cuenta por bulto.

Actualmente la unidad por cuenta tiene un valor de aproximadamente 1,25 euros, pero dicho valor fluctúa diariamente según el mercado.