Han perdido mi maleta, ¿qué indemnización me corresponde?
En caso de pérdida total o parcial de la maleta en el tren , la indemnización se determina según el peso faltante o por bulto, con un límite máximo de 80 unidades de cuenta por kilogramo o 1.200 unidades de cuenta por bulto. Si no se puede probar el importe del daño, se aplica una indemnización fija de 20 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto que falte o de 300 unidades de cuenta por bulto.
Actualmente la unidad por cuenta tiene un valor de aproximadamente 1,25 euros, pero dicho valor fluctúa diariamente según el mercado.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+