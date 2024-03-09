Han suprimido una parada de la línea de bus que suelo coger, ¿quién toma ese tipo de decisiones?

La explotación de esas líneas de autobús se obtiene mediante concesión pública en la que se reflejan todas las condiciones aplicables: itinerarios, paradas, horarios, tarifas… La Administración debe velar por el cumplimiento de las mismas al tratarse de un servicio público. Si se elimina una parada sin justificación ni autorización de la administración puedes reclamar ante la empresa.