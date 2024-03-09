Han suprimido una parada de la línea de bus que suelo coger, ¿quién toma ese tipo de decisiones?
La explotación de esas líneas de autobús se obtiene mediante concesión pública en la que se reflejan todas las condiciones aplicables: itinerarios, paradas, horarios, tarifas… La Administración debe velar por el cumplimiento de las mismas al tratarse de un servicio público. Si se elimina una parada sin justificación ni autorización de la administración puedes reclamar ante la empresa.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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