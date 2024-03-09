¿Hay un precio regulado si contrato la tarifa del programa Unico Banda Ancha?
La empresa concesionaria designada por el Ministerio ha sido Hispasat, que debe ofrecer al menos, 100 Mbps de descarga a un precio asequible de 35 euros al mes para los usuarios, sin gastos adicionales y una ayuda de hasta 600 euros para el coste de la instalación.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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