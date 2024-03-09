He alquilado un coche en una agencia y me lo han robado
En caso de robo, se debe denunciar a la policía y devolver las llaves y documentación del vehículo a la empresa de alquiler. Comprueba las condiciones del contrato sobre asunción de riesgos y si el seguro del vehículo incluye el robo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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