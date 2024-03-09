He alquilado un coche y quiero saber qué información me deben facilitar

Los consumidores tienen el derecho de recibir información precisa y transparente sobre todos los costos que componen el precio anunciado, así como de acceder a un contrato que sea equitativo. El precio anunciado debe abarcar la totalidad de los desembolsos obligatorios, como tasas, impuestos, gastos de gestión, seguro de terceros, recargos por conductor joven y costos de repostaje. En caso de existir cargos adicionales por kilómetro recorrido u otros servicios opcionales, como sillas para niños o sistemas de navegación GPS, es esencial contar con una claridad absoluta respecto a la cuantía exacta que se aplicaría.