He alquilado un coche y quiero saber qué información me deben facilitar
Los consumidores tienen el derecho de recibir información precisa y transparente sobre todos los costos que componen el precio anunciado, así como de acceder a un contrato que sea equitativo. El precio anunciado debe abarcar la totalidad de los desembolsos obligatorios, como tasas, impuestos, gastos de gestión, seguro de terceros, recargos por conductor joven y costos de repostaje. En caso de existir cargos adicionales por kilómetro recorrido u otros servicios opcionales, como sillas para niños o sistemas de navegación GPS, es esencial contar con una claridad absoluta respecto a la cuantía exacta que se aplicaría.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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