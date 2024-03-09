He alquilado un vehículo a través de una plataforma de intermediación. ¿A quién debo reclamar?

El responsable del contrato será en términos generales la empresa de alquiler y no el intermediario (por ejemplo, si se ha contratado a través de un comparador de ofertas), por lo que es siempre importante leer atentamente los términos y condiciones no solo para identificar al responsable del contrato, sino para conocer también la cobertura del seguro, la política de combustible o si hay algún tipo de limitación en el kilometraje. En el caso de que el alquiler se realice a través de un intermediario, se recomienda comparar el precio en la web de la empresa de alquiler.