He comprado un artículo y no me ha sido entregado. He reclamado a la empresa de transporte pero me indica que debe reclamar el vendedor, ¿es correcto?
Los envíos postales serán de titularidad del remitente a efectos postales en tanto no lleguen a poder del destinatario quien podrá, mediante el pago del precio correspondiente, recuperarlos o modificar su dirección, salvo en los supuestos de imposibilidad material y sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el contenido de los mismos. Por lo tanto, si el envío no ha sido entregado, se considera que pertenece al vendedor.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerol�íneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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