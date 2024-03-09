He comprado un libro por internet, ¿cuál es el plazo máximo de entrega?
Los plazos en los que se debe de producirse la entrega del producto adquirido se ceñirá a lo acordado entre el comprador y el vendedor. El comercio deberá indicar el plazo de entrega y el consumidor aceptará o no.
Si las partes no han acordado una fecha concreta para el envío, el comerciante deberá realizar la entrega en un plazo no superior a 30 días contados a partir de la celebración del contrato.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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