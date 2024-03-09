He comprado un producto en Francia, ¿por qué tengo que pagar de nuevo si el remitente ha pagado ya en origen el envío?
Según la legislación de cada país, la mercancía que se transporta por medio de envíos postales puede estar sujeta a controles aduaneros y paraduaneros de importación y exportación, tanto en el país de origen como en el país de destino. Estos controles son diferentes puesto que se realizan por autoridades diferentes.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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