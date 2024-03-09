He consultado los precios de Correos y del resto de mensajerías y cada una tiene tarifas diferentes, ¿es correcto?
Las empresas de mensajería pueden determinar libremente sus tarifas para cada tipo de envío que se encuentre dentro de su catálogo de servicios, en cambio Correos, por ser el prestador del Servicio Postal Universal, tendrá que respetar los precios regulados normativamente.
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