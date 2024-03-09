He contratado un seguro de salud por teléfono y cuando he recibido el contrato con las condiciones no me interesa y quiero anularlo, ¿puedo hacerlo?

En los contratos de seguro acordados a distancia (por internet o por teléfono, por ejemplo), el usuario puede desistir de él en un plazo de catorce días naturales, sin necesidad de dar ninguna explicación y sin tener que pagar ninguna penalización. Si se trata de un seguro de vida, el plazo es de treinta días.

En los contratos de seguros formalizados de manera presencial, el derecho de desistimiento está sujeto a lo que indique la póliza del mismo.

En este caso, la aseguradora deberá efectuar el reembolso de lo pagado utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor, o el que sea de su preferencia. Este derecho no se puede aplicar a los seguros de menos de un mes de duración (por ejemplo, los de viaje o los de equipaje).