He contratado un seguro del hogar que tiene un periodo de carencia de dos meses. Si en dicho periodo sufro un siniestro, ¿estaría cubierto por la póliza?

El periodo de carencia es el tiempo durante el cual ciertas coberturas de tu póliza no están activas tras la contratación del seguro o el aumento de la cobertura y, por tanto, si sufres un siniestro relacionado con esas coberturas no estaría cubierto.Este concepto se establece en las condiciones particulares de cada contrato de seguro y no está regulado de forma específica.