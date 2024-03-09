He decidido no renovar el seguro de decesos, ¿cómo debo proceder?
Debes avisar con un mes de antelación a la prórroga del contrato. Es fundamental revisar las condiciones de rescisión y posible penalización establecidas en el contrato, ya que algunas aseguradoras pueden establecer periodos mínimos de permanencia.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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