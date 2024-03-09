He descubierto un error en mi contrato, ¿cómo puedo corregirlo para asegurar que mi cobertura sea la correcta?

Debes notificar a la aseguradora de inmediato para corregir el error. La aseguradora tiene la obligación de rectificar cualquier error o inexactitud en el contrato y de enviar una nueva póliza o suplemento. Si el error es por culpa del asegurado y no se notifica, puede afectar la cobertura.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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