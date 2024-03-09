Seguros de vida
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Qué factores influyen en el precio de mi seguro de vida?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?He descubierto un error en mi contrato, ¿cómo puedo corregirlo para asegurar que mi cobertura sea la correcta?He pagado un seguro de vida de prima única con mi hipoteca y ahora voy a cancelarla anticipadamente, ¿tengo derecho a que me devuelvan parte del dinero?Me han ofrecido un seguro de vida de prima única con mi hipoteca, ¿es legal? ¿Puedo elegir otra aseguradora?Quiero dejarle el dinero de mi seguro de vida a alguien en particular, ¿es posible?Quiero modificar mi seguro de vida, ¿es posible?Si cancelo un seguro de vida, ¿tengo derecho a recuperar lo pagado?Si el asegurado se suicida, ¿el seguro de vida paga la suma asegurada a la persona beneficiaria?Si fallezco y nadie solicita el seguro, ¿qué sucede con ese dinero?Si heredo dinero de un seguro de vida, ¿tengo que declararlo en mis impuestos?Si me arrepiento de haber contratado un seguro de vida, ¿puedo cancelarlo sin problemas?Si no especifico un beneficiario, ¿qué sucede con mi seguro de vida?Si no puedo seguir pagando las primas, ¿qué sucede con mi seguro de vida?Si tengo varios seguros de vida, ¿puedo beneficiarme de todos?Soy fumador y no lo indiqué al contratar el seguro de vida, ¿afecta a mi cobertura?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?