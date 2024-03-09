He desistido de una compra online. ¿Deben devolverme los gastos de envío?
Sí, te deben reembolsar todos los pagos, incluidos los de entrega estándar, antes de 14 días. Si elegiste un envío más caro, solo te reembolsarán el coste del más económico.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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