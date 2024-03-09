He detectado que en mi seguro de accidentes mi nombre está incorrecto, ¿qué debo hacer?
Si detectas un error en la póliza de tu seguro de accidentes, es tu responsabilidad solicitar la rectificación a la aseguradora dentro del plazo estipulado. No hacerlo puede afectar la cobertura o las indemnizaciones.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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