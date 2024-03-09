He devuelto el coche con dos horas de retraso y me quieren cobrar el día completo, ¿es legal?

La facturación de un día completo por unas horas de retraso supone un redondeo al alza y el cobro por un servicio no prestado. Si aparece en el contrato, es una cláusula abusiva, ya que se trata de una condición general incorporada al contrato, no negociada individualmente y que produce un desequilibrio importante entre ambas partes, en perjuicio de la persona consumidora.

Ahora bien, como la declaración del carácter abusivo de una condición general está limitada al ámbito de las personas consumidoras, no tendrá carácter de abusivo si quien arrienda el vehículo no es una persona consumidora, sino una profesional en el ejercicio de su actividad.