He ejercido mi derecho de desistimiento pero aún tengo el producto en casa. ¿Qué debo hacer?
Debes devolver el producto en un máximo de 14 días naturales desde que comunicaste tu desistimiento. Solo tendrás que asumir los gastos de devolución si te informaron de ello.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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