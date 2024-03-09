He financiado la compra de un bien o servicio, pero no cumple mis expectativas ¿puedo oponerme a que el proveedor cobre la letra de cambio o pagaré?

En los contratos de compra de bienes o servicios financiados por crédito, como consumidor, tienes derecho a presentar excepciones o reclamaciones relacionadas con el contrato de adquisición, incluso si has firmado instrumentos de crédito como letras de cambio o pagarés.

Esto significa que si surgen problemas con el bien o servicio adquirido, puedes oponerte al pago de la letra de cambio o del pagaré basándote en tus relaciones contractuales con el proveedor del bien o servicio.