He financiado la compra de un bien o servicio, pero no cumple mis expectativas ¿puedo oponerme a que el proveedor cobre la letra de cambio o pagaré?
En los contratos de compra de bienes o servicios financiados por crédito, como consumidor, tienes derecho a presentar excepciones o reclamaciones relacionadas con el contrato de adquisición, incluso si has firmado instrumentos de crédito como letras de cambio o pagarés.
Esto significa que si surgen problemas con el bien o servicio adquirido, puedes oponerte al pago de la letra de cambio o del pagaré basándote en tus relaciones contractuales con el proveedor del bien o servicio.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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