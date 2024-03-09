He firmado un préstamo y la entidad no ha querido darme una copia del contrato, ¿están obligados a facilitármela?
Sí, la entidad está obligada a entregar al consumidor una copia del contrato firmado. También tiene derecho el consumidor a recibir gratuitamente, previa solicitud, una copia del proyecto del contrato de crédito, salvo que en el momento de la solicitud el prestamista no esté dispuesto a celebrar el contrato de crédito con él.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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