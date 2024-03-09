He ido de viaje y al volver mi factura de móvil ha sido muy alta
Si te encuentras con una factura de móvil más alta de lo esperado tras viajar al extranjero, es probable que los cargos adicionales sean por el uso de servicios de itinerancia o roaming.
Recuerda que tienes derecho a recibir notificaciones gratuitas y sin demoras injustificadas con información personalizada sobre las tarifas de itinerancia aplicables al entrar en un nuevo país. Si esta información no se te ha proporcionado, puedes alegarlo al discutir los cargos con tu proveedor.
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