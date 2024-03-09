He ido de viaje y al volver mi factura de móvil ha sido muy alta

Si te encuentras con una factura de móvil más alta de lo esperado tras viajar al extranjero, es probable que los cargos adicionales sean por el uso de servicios de itinerancia o roaming.

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