He llegado a la estación de tren y mi maleta se había perdido, ¿quién debe responder?
El transportista ferroviario es responsable desde el momento en que se hace cargo del equipaje hasta su entrega. Sin embargo, quedará exento de esta responsabilidad en ciertas circunstancias, como por ejemplo, si la pérdida o avería es causada por una falta del viajero, un vicio propio de los equipajes, o circunstancias inevitables.
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