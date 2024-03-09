He llegado a recoger el vehículo que reservé y me dicen que no lo tienen disponible
Si el modelo reservado no está disponible, la empresa debe proporcionar un vehículo de igual o superior categoría sin cargos adicionales. Si la sustitución fuera un vehículo de categoría inferior, deberá reajustarse el precio.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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