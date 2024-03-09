He oído que puedo obtener el reembolso de mi billete si mi vuelo se retrasa más de cinco horas

Si la salida del vuelo se retrasa más de 5 horas respecto a la hora prevista, tendrás derecho al reembolso siempre y cuando usted decida no viajar. Tenga en cuenta que si el retraso en la salida es inferior a 5 horas, usted no tendrá derecho al reembolso del billete (a no ser que en las condiciones de su billete, se incluya la posibilidad de reembolso en este caso).