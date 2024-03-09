He oído que puedo obtener el reembolso de mi billete si mi vuelo se retrasa más de cinco horas
Si la salida del vuelo se retrasa más de 5 horas respecto a la hora prevista, tendrás derecho al reembolso siempre y cuando usted decida no viajar. Tenga en cuenta que si el retraso en la salida es inferior a 5 horas, usted no tendrá derecho al reembolso del billete (a no ser que en las condiciones de su billete, se incluya la posibilidad de reembolso en este caso).
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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