He oído sobre la preselección de operadores para llamadas, ¿cómo funciona?
La preselección te permite elegir un operador diferente para realizar ciertas llamadas, manteniendo tu contrato con el operador que provee la línea. Hay distintas modalidades de preselección según el tipo de llamadas. Actualmente el único operador obligado a admitir la preselección es Telefónica de España.
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