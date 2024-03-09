Telefonía fija
¿Cómo puedo obtener información clara sobre el coste de mi teléfono fijo?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi empresa de telecomunicaciones?¿Puede penalizarme mi compañía de telecomunicaciones por retrasarme en el pago de la factura?¿Puedo bloquear las llamadas a números de tarificación adicional desde mi línea fija?Al cambiar de operador, ¿pierdo servicios como el contestador o llamada en espera?Creo que hay errores en mi factura de teléfono fijo, ¿qué debo hacer?Estoy recibiendo facturas de un servicio de telefonía fija que no contraté, ¿cómo actúo?He oído sobre la preselección de operadores para llamadas, ¿cómo funciona?Hubo una interrupción en mi servicio telefónico fijo, ¿tengo derecho a reclamar?Me han cobrado por servicios que no contraté en mi teléfono fijo, ¿qué hago?Me han llamado una empresa de telecomunicaciones para ofrecerme un contrato, ¿me lo tienen que enviar?Mi operador de telefonía fija aumentó las tarifas sin mi consentimiento, ¿es legal?Quiero cancelar mi servicio de telefonía fija porque no estoy contento con él, ¿qué opciones tengo?Quiero mejorar mi paquete de servicios de telefonía fija, ¿cómo lo hago?Quiero seguir recibiendo mis facturas en formato papel, ¿me pueden cobrar por ello?Quiero trasladar mi línea fija con Telefónica a una nueva dirección, ¿pueden negarse a hacerlo?Resido en una zona rural. ¿Puede negarse un operador a instalarme una línea fija?Si cambio de operador de telefonía fija, ¿qué pasa con el alquiler de mi terminal?Si el servicio de telefonía fija no es como el contratado, ¿qué puedo hacer?Soy una persona con discapacidad visual, ¿deben mi operadora facilitarme mi contrato en formato accesible?Vivo en una zona donde ningún operador me ofrece servicio de línea fija, ¿tengo alguna opción?Voy a mudarme y quiero mantener mi número de teléfono fijo, ¿cómo lo hago?