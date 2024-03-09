He pagado un seguro de vida de prima única con mi hipoteca y ahora voy a cancelarla anticipadamente, ¿tengo derecho a que me devuelvan parte del dinero?

Sí, en el caso de seguros de vida de prima única asociados a hipotecas, tienes derecho a reclamar la devolución de la parte proporcional de la prima no utilizada cuando cancelas la hipoteca anticipadamente.

Esto significa que puedes solicitar que te reembolsen una parte del coste del seguro correspondiente al período de tiempo no cubierto debido a la cancelación anticipada de la hipoteca.