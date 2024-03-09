He perdido el tren de conexión y ahora tengo que coger el tren de mañana
El transportista ferroviario es responsable si la supresión, retraso o pérdida de enlace impide continuar el viaje el mismo día, cubriendo gastos razonables de alojamiento y comunicación.
Queda exento si la causa es ajena a su operación, culpa del viajero o acciones de terceros no evitables a pesar de la diligencia debida.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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