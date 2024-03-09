¿He perdido mi vehículo a causa de la DANA, tengo derecho a adquirir uno de sustitución?
Sí, puede solicitar las ayudas PLAN REINICIA AUTO+ para adquirir un coche de sustitución nuevo o seminuevo que deberá ser previamente titularidad de un concesionario y estar matriculado en España a su nombre con una fecha posterior al 30 de octubre de 2021.
Se trata de una subvención directa que puede solicitar a través de dos secciones:
– La sección ‘Cero’, destinada a la adquisición de vehículos con etiqueta 0.
– La sección ‘Eco/C’, para coches con los distintivos ECO y C.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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