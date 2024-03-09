¿He perdido mi vehículo a causa de la DANA, tengo derecho a adquirir uno de sustitución?

Sí, puede solicitar las ayudas PLAN REINICIA AUTO+ para adquirir un coche de sustitución nuevo o seminuevo que deberá ser previamente titularidad de un concesionario y estar matriculado en España a su nombre con una fecha posterior al 30 de octubre de 2021.

Se trata de una subvención directa que puede solicitar a través de dos secciones:

– La sección ‘Cero’, destinada a la adquisición de vehículos con etiqueta 0.

– La sección ‘Eco/C’, para coches con los distintivos ECO y C.