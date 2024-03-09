He presentado una queja ante el Banco de España pero no sé qué puede hacer por mi
El Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España desempeña funciones orientadas a los ciudadanos, incluido el Servicio de Reclamaciones. Además, supervisa la conducta de las entidades financieras y participa en la formulación de normativa para la protección del cliente bancario. En situaciones donde una reclamación no obtenga el resultado deseado ante la entidad, es posible elevar una queja al Banco de España para su evaluación.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+