He presentado una queja ante el Banco de España pero no sé qué puede hacer por mi

El Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España desempeña funciones orientadas a los ciudadanos, incluido el Servicio de Reclamaciones. Además, supervisa la conducta de las entidades financieras y participa en la formulación de normativa para la protección del cliente bancario. En situaciones donde una reclamación no obtenga el resultado deseado ante la entidad, es posible elevar una queja al Banco de España para su evaluación.