He realizado un envío postal y ha llegado defectuoso a su destino, ¿tengo derecho a reclamar?

El operador postal responde de la pérdida, robo, destrucción, deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio. En este caso debe dirigir una reclamación por escrito a la oficina de atención al cliente de la empresa. Si desde la fecha de presentación de la reclamación pasa un mes y no contesta o la respuesta no es satisfactoria, puede reclamar ante las Juntas Arbitrales de Consumo y/o Transporte, o bien, mediante demanda ante los tribunales de justicia.

En el caso de que la reclamación sea provocada en el ámbito del servicio postal universal puede dirigir su reclamación ante Junta Arbitral de Consumo o, alternativamente, ante la Subdirección General de Régimen Postal, siempre que no haya ido a los tribunales de justicia.