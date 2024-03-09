He recibido un email de mi banco pero no estoy segura de que sea auténtico
Para confirmar la autenticidad de comunicaciones bancarias, es crucial abstenerse de hacer clic en enlaces de inmediato. En su lugar, se debe contactar directamente con la entidad a través de canales oficiales para verificar el mensaje. Esta precaución previene el acceso a sitios falsos o fraudulentos que buscan obtener información personal y financiera.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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