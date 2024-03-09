He recibido una notificación de mi banco sobre un cambio en las condiciones de mi cuenta, ¿pueden hacerlo unilateralmente?
En cuentas de duración indefinida, tu banco puede modificar las condiciones, pero debe informarte con al menos dos meses de antelación. Tienes derecho a cancelar la cuenta sin costo si no aceptas los cambios. Si los cambios son favorables para ti, el banco puede aplicarlos inmediatamente.
Recuerda que si no respondes a la notificación del cambio, se puede considerar que aceptas las nuevas condiciones de forma tácita, siempre que esto esté previsto en tu contrato y se te haya informado adecuadamente en la comunicación del cambio.
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