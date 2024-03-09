He sacado dinero en un cajero de otra entidad, ¿me pueden cobrar comisiones?

Cuando retiras dinero de un cajero automático que pertenece a un banco distinto al tuyo, la entidad propietaria del cajero no te cobrará directamente ninguna comisión. No obstante, esta entidad puede cobrar una comisión a tu banco por el uso del cajero.

Antes de la transacción, el cajero debe informarte si tu banco tiene previsto repercutirte alguna comisión por la retirada de efectivo. Es importante revisar las políticas de tu banco respecto a las comisiones por uso de cajeros de otras entidades, ya que estas políticas varían entre bancos.