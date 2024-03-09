He solicitado el alta de un suministro de agua y me piden que deposite un importe en concepto de fianza para formalizar el contrato, ¿es correcto?
Si la normativa municipal lo permite, y la compañía suministradora de agua lo exige, el usuario estará obligado a depositar dicha fianza, la cual iría destinada al pago de cualquier descubierto por parte del abonado. No obstante, cabe recordar que dicho importe sigue perteneciendo al usuario (a quien se le tendrá que devolver a la finalización del contrato), actuando la compañía suministradora como depositaria de la misma.
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