He solicitado el cambio de proveedor de internet, pero el nuevo operador me dice que el antiguo tiene ‘secuestrada’ la línea, ¿qué puedo hacer ?
Todos los abonados al servicio telefónico tienen derecho a cambiar de operador cuando lo deseen, y ningún operador puede negarse a ello. Si tu antiguo operador retiene tu línea, puedes presentar una reclamación en caso de que la baja de tu internet no se haya efectuado correctamente (siguen facturándote) o si no puedes darte de alta con otro operador porque el anterior no ha liberado la línea.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+