He solicitado el cambio de proveedor de internet, pero el nuevo operador me dice que el antiguo tiene ‘secuestrada’ la línea, ¿qué puedo hacer ?

Todos los abonados al servicio telefónico tienen derecho a cambiar de operador cuando lo deseen, y ningún operador puede negarse a ello. Si tu antiguo operador retiene tu línea, puedes presentar una reclamación en caso de que la baja de tu internet no se haya efectuado correctamente (siguen facturándote) o si no puedes darte de alta con otro operador porque el anterior no ha liberado la línea.