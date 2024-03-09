He solicitado la portabilidad de mi línea móvil pero mi operador me ha hecho una contraoferta, ¿puedo cancelar el proceso?
Sí, puedes cancelar la portabilidad con tu nueva compañía de telefonía antes de que se complete el proceso, sin penalización. Sin embargo, es importante revisar las condiciones del contrato por si hay gastos que la compañía pueda cobrar, como gastos de instalación o costes relacionados con la devolución de equipos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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