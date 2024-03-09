He solicitado la prestación funeraria y me indican que por fuerza mayor no se hacen cargo
En caso de que la aseguradora no pueda prestar los servicios funerarios debido a fuerza mayor o porque se realizó el servicio por otros medios, está obligada a pagar la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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