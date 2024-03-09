He solicitado mi historia clínica pero me dicen que no existe obligación de dármela

El paciente tiene acceso a la historia clínica pero con algunas reservas. El derecho de acceso no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, que pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.