He sufrido averías de electrodomésticos tras la recuperación del suministro eléctrico que fue interrumpido por la DANA
Hay seguros de hogar que cubren este tipo de averías, reclama a tu aseguradora la reparación del electrodoméstico, y, simultáneamente traslada y reclama la incidencia a tu compañía eléctrica por si la causa se debe a incidencias en las características de la energía suministrada (picos de tensión, por ejemplo).
Ten en cuenta también que las instalaciones eléctricas del interior de tu vivienda pueden encontrarse dañadas y/o afectadas por el agua y ello puede daños los aparatos que conectes a la red.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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