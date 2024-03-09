He sufrido averías de electrodomésticos tras la recuperación del suministro eléctrico que fue interrumpido por la DANA

Hay seguros de hogar que cubren este tipo de averías, reclama a tu aseguradora la reparación del electrodoméstico, y, simultáneamente traslada y reclama la incidencia a tu compañía eléctrica por si la causa se debe a incidencias en las características de la energía suministrada (picos de tensión, por ejemplo).

Ten en cuenta también que las instalaciones eléctricas del interior de tu vivienda pueden encontrarse dañadas y/o afectadas por el agua y ello puede daños los aparatos que conectes a la red.