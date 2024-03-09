He sufrido daños en mi vivienda a consecuencia de la DANA, ¿qué cubre mi seguro?
Los inmuebles que cuenten con un seguro de hogar tienen cubiertos los daños causados por riesgos extraordinarios, independientemente de que sea una vivienda principal o secundaria. De la tramitación e indemnización se ocupará el Consorcio de Compensación de Seguros.
El Consorcio indemnizará con arreglo a los capitales asegurados y a las cláusulas del contrato de seguro del afectado.
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