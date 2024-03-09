He sufrido daños en mi vivienda por la DANA que han afectado tanto a la estructura como al contenido de la misma, ¿puedo solicitar la ayuda de la Generalitat para paliar dichos daños?

Puedes solicitar la ayuda por los daños producidos en el contenido de su vivienda, es decir, bienes y enseres de primera necesidad, como por ejemplo, ropa, electrodomésticos, muebles, alimentos.

Sin embargo, estas ayudas no van destinadas a cubrir los daños en el tejado, suelo, paredes, puertas, en definitiva, no se incluyen los daños ocasionados en la estructura de la vivienda.